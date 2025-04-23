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Çocukların 23 Nisan bayramı! Minik yüreğin Gazze sözleri duygulandırdı

Çocukların 23 Nisan bayramı! Minik yüreğin Gazze sözleri duygulandırdı

Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 10:46
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. yıl dönümü ve Türk milletinin hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğinin dünyaya ilan edildiği gündür. Çocuklar da bayramını yurdun dört bir köşesinde coşkuyla kutluyor. A Haber ekiplerinden İslim İstanbullu o heyecanı ekrana taşıdı. O sırada mikrofonumuza konuşan bir çocuk duygulandı.

23 Nisan 1920'de tüm zorluklara, tüm imkansızlıklara rağmen Türk milletinin kurtuluş yolunu aydınlatacak meşale Ankara'da yakıldı. İşgalden millet egemenliğine uzanan zorlu yolu Türk milleti kazma ve küreklerle tüm yokluklarla rağmen açtı.

SÖZLERİYLE DUYGULANDIRDI!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 105 yıldır milli iradenin simgesi olmaya devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Çocuklar da bayramını yurdun dört bir köşesinde coşkuyla kutluyor. A Haber ekiplerinden İslim İstanbullu o heyecanı ekrana taşıdı. O sırada mikrofonumuza konuşan bir çocuk duygulandı.

ÇOCUKLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR

A Haber mikrofonlarına konuşan Türkiye'nin geleceğinin sahibi olan minik yürek, "Bende bugün çok heyecanlıyım biz burada bayramı kutlarken Filistinli çocuklar maalesef ölmeye devam ediyor." dedi. Bu sözlerden sonra küçük yavrumuzun gözleri doldu.

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Çocukların 23 Nisan bayramı! Minik yüreğin Gazze sözleri duygulandırdı
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