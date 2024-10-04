Çifte vahşet sonrası surda intihar! Surlardan atlayan kişinin 2 kadını öldürdüğü belirlendi

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi 2 kadını öldürdükten sonra Fatih’teki surlardan atlayarak intihar etti. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

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