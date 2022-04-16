Çiftçiye nefes aldıran destek! Tarımsal destek ödemeleri nasıl olacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin cuma gününden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını söylemişti. Peki bu destek miktarı ne kadar, kaç çiftçi yararlanacak, programı nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN