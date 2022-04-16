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Çiftçiye nefes aldıran destek! Tarımsal destek ödemeleri nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 16.04.2022 09:08
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin cuma gününden itibaren çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını söylemişti. Peki bu destek miktarı ne kadar, kaç çiftçi yararlanacak, programı nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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