19 Ağustos 2023, Cumartesi
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CHP’yi ağır bombaladı! DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan seçim itirafı: Vatandaşa güven veremedik
Darmaduman olan koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hezimete dair itiraflarda bulundu. Babacan, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." dedi. Babacan, cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerinden habersiz şekilde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı ve 'bakanlık dağıttığı' mutabakata da yüklendi. "14 Mayıs ve 28 Mayıs arasındaki söylem değişikliğini biz kaygıyla takip ettik" ifadelerine yer veren Babacan, "Demokrat bakış maalesef 28 Mayıs sürecinde azaldı. Şeffaflık önemli, Sayın Ümit Özdağ ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı mutabakat metnine üzüldüm." şeklinde konuştu.