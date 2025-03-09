CHP’nin yasakçı zihniyeti her yerde devrede

Yakın dönemde Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen çok sayıda olay yaşandı. 28 Şubat sürecinde Ecevit'in Merve Kavakçı'ya Meclis'te "haddini bildirin" haykırışı hiç unutulmadı, hafızalara kazındı. Aradan yıllar geçti ancak o zihniyetin ne kadına yaklaşımı ne de baskıcı, nobran tavır değişti. Kadıköy Belediye Meclisinde yaşanan son olay ise CHP'nin gizli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.