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22.02.2020
CHP'nin tutarsız dış politikası! Çelişkili açıklamalar ve gerçekler
Türkiye sınırlarının hemen yanı başında bir terör devletinin kurulmasını önlemek için canla başla mücadele ederken, CHP milli mücadeleye omuz vermek yerine sırt çevirmeyi tercih etti. Peki, CHP'nin dış politikadaki tutarsız açıklamaları ne anlama geliyor? İşte CHP'nin çelişkili açıklamalarını ve gerçekleri gözler önüne seren analiz haberimiz...
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