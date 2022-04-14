14 Nisan 2022, Perşembe
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CHP’nin reklamcısı 6’lı ittifak eleştirdi: Oy verme ihtimali yüksek gelmiyor
CHP'nin seçim kampanyasını yürüten Ateş İlyas Başsoy'dan 6'lı ittifaka yönelik eleştiri geldi. Başsoy "Seçmenin ne olduğu belli olmayan 6 kişilik ittifaka oy verme ihtimali yüksek gelmiyor" dedi. "Ukrayna ve Rusya'nın ayakta alkışladığı bir Başkan var, Nobel alacağı konuşuluyor. Niye bıraksınlar Erdoğan'ı?" diye sordu.