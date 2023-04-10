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CHP’nin Mersin adayı Hasan Ufuk Çakır suç makinesi çıktı

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Giriş: 10.04.2023 11:29
Seçimlerde aday listelerini belirlemek, parti genel merkezlerini en fazla yoran konu. Ülkeye faydası dokunacak, fark yaratacak isimlerin aday yapılması için titiz bir süreç gerekiyor. İşte tam bu süreçte CHP kötü bir sınav verdi. CHP'nin Mersin listesindeki Hasan Ufuk Çakır suç makinesi çıktı. İşte detaylar...
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