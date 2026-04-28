CHP'nin mehter protestosuna halk ne diyor?

Gaziantep’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında, sahne alan çocukların mehter gösterisi yaptığı anlarda CHP yönetiminin sergilediği skandal tavır Türkiye’nin gündemine oturdu. Milli değerlerimizin sembolü olan mehteran takımına ve bayram sevincini yaşayan çocuklara sırtını dönen zihniyet, toplumun her kesiminden büyük tepki çekti. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, sokağın nabzını tuttu; ecdat yadigarı mirasa ve çocukların coşkusuna yapılan bu saygısızlığa vatandaşlar ateş püskürdü.