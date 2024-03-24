CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'den Anıtkabir'in tam karşısında 'APO' sloganlı PKK mitingi

DEM Parti, CHP'li Çankaya Belediyesi'nin yönetiminde olan ve Anıtkabir'in tam karşısında bulunan Anıtpark'ta 'nevruz' adı altında PKK mitingi yaptı. CHP'nin ittifak ortağı DEM'liler alanda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyip, sarı torbalık olan PKK'lılara ağıt yaktı. Anıtpark'ta "Biji serok apo", "Zindanlara özgürlük" ve “Şehit namirin" sloganları yankılandı.

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