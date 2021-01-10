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CHP'nin içine PKK FETÖ ve DHKP-C kaçmış! "Parti Türkiye için bir milli güvenlik sorunu haline geldi"

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Giriş: 10.01.2021 22:27
Güncelleme:10.01.2021 22:48
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber ekranlarında konuk olduğu canlı yayında CHP'ye yönelik sert söylemlerde bulundu. CHP'nin içine PKK/FETÖ/DHKP-C gibi terör örgütlerinin kaçtığını belirten Akbaşoğlu, partinin Türkiye için "milli güvenlik sorunu" haline geldiğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber ekranlarında katıldığı "Canan Barlas ile Gündem" programında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

AK PARTİ'Yİ İSTANBUL'DAN ÇIKARTTIK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Türkiye'de gerçekleşen seçimler sonrasında "AK Parti'yi İstanbul'dan çıkarttık" sözlerini hatırlatarak konuşmasına başladı.

CHP MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün S400'ler konusunda ortaya koyduğu tavrın, dışarıda Türkiye aleyhine kurulan tezgahların içeride nasıl bir şekil aldığının göstergesi olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye ait devlet sırlarını yabancı ülkelere giderek ifşa eden gazetecileri savunması nedeniyle CHP'nin milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi.

İÇLERİNE PKK FETÖ VE DHKP-C KAÇMIŞ

CHP'nin içine PKK/FETÖ/DHKP-C kaçtığını belirten Akbaşoğlu, partinin eylemleriyle milli güvenlik sorunu haline geldiğini yineledi.

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