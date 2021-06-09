CHP'nin "her şeye karşıyız" tavrının örnekleri! Kemal Kılıçdaroğlu o sözleriyle gündem olmuştu

Muhalefetin her platformda yapılan ve yapılmakta olan projelere yönelik eleştirileri Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "her şeye karşıyız" tavrı Türk siyasetinde bir klasik haline geldi. İşte muhalefetin ülke yararına olan projelerde bile karşı çıktığı ve tepki gösterdiği o projeler...