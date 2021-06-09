09 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'nin "her şeye karşıyız" tavrının örnekleri! Kemal Kılıçdaroğlu o sözleriyle gündem olmuştu

CHP'nin "her şeye karşıyız" tavrının örnekleri! Kemal Kılıçdaroğlu o sözleriyle gündem olmuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.06.2021 23:26
Güncelleme:09.06.2021 23:27
Muhalefetin her platformda yapılan ve yapılmakta olan projelere yönelik eleştirileri Türkiye'de gündem olmaya devam ediyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "her şeye karşıyız" tavrı Türk siyasetinde bir klasik haline geldi. İşte muhalefetin ülke yararına olan projelerde bile karşı çıktığı ve tepki gösterdiği o projeler...
CHP'nin her şeye karşıyız tavrının örnekleri!
CHP'nin "her şeye karşıyız" tavrının örnekleri!
CHP-HDP-FETÖ üçgeninde sıkışan siyasetin amacı ne?
CHP-HDP-FETÖ üçgeninde sıkışan siyasetin amacı ne?
Başkan Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye sert sözler
Başkan Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye sert sözler
İşte günün Kovid-19 tablosu
İşte günün Kovid-19 tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi! Tarih verdi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi! Tarih verdi...
Türkiye ile Kırgızistan'dan kritik anlaşmalar
Türkiye ile Kırgızistan'dan kritik anlaşmalar
BioNTech, Aile Sağlığı Merkezleri'nde uygulanmaya başlandı
BioNTech, Aile Sağlığı Merkezleri'nde uygulanmaya başlandı
Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu!
Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu!
Ankara'daki sağanak yağış ne kadar etkili olacak?
Ankara'daki sağanak yağış ne kadar etkili olacak?
Ankara sele teslim!
Ankara sele teslim!
Suya yüzde 80 zamda ısrarcı!
Suya yüzde 80 zamda ısrarcı!
Kanal İstanbul'da ilk kazma o tarihte vurulacak!
Kanal İstanbul'da ilk kazma o tarihte vurulacak!
Daha Fazla Video Göster