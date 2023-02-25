CHP'nin fonladığı medya deprem yayını üzerinden birbirine girdi! Enver Aysever: Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası CHP tarafından fonlanan Halk TV'de bir yardım yayını düzenlendi. Yayına Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın çağrılmamasına tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Sözüm ona depremzedeleri yuva yapmak sahibi yapmak kaygısıyla birilerinin gösteri yapması için bir zemin hazırlandı" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Halk TV'yi ve sahibi Cafer Mahiroğlu'nu hedef alan Aysever, "Cafer... Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere söz konusu medya kuruluşları, 'Kemalci' ve 'Ekremci' olarak bölünmüş ve adaylık tartışmalarını bir hayli tartışmaları alevlendirmişti.