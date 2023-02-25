25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'nin fonladığı medya deprem yayını üzerinden birbirine girdi! Enver Aysever: Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu

CHP'nin fonladığı medya deprem yayını üzerinden birbirine girdi! Enver Aysever: Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2023 22:10
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası CHP tarafından fonlanan Halk TV'de bir yardım yayını düzenlendi. Yayına Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın çağrılmamasına tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, "Sözüm ona depremzedeleri yuva yapmak sahibi yapmak kaygısıyla birilerinin gösteri yapması için bir zemin hazırlandı" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Halk TV'yi ve sahibi Cafer Mahiroğlu'nu hedef alan Aysever, "Cafer... Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere söz konusu medya kuruluşları, 'Kemalci' ve 'Ekremci' olarak bölünmüş ve adaylık tartışmalarını bir hayli tartışmaları alevlendirmişti.
Enver Aysever: Kör cahildir bu Halk TV’nin sahibi
Enver Aysever: Kör cahildir bu Halk TV'nin sahibi
7.7 civarı yeni deprem ne zaman olur?
7.7 civarı yeni deprem ne zaman olur?
Başkan Erdoğan’ın ’kentsel dönüşüm’ çağrıları
Başkan Erdoğan'ın 'kentsel dönüşüm' çağrıları
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Prefabrik ve tuğla evler hazır!
Prefabrik ve tuğla evler hazır!
Yol çöktü, köprü zarar gördü
Yol çöktü, köprü zarar gördü
Balkar Beldesi’nde 4 metrelik kayma
Balkar Beldesi'nde 4 metrelik kayma
Hasar alan köyü A Haber görüntüledi
Hasar alan köyü A Haber görüntüledi
HDP’li Sırrı Süreyya Önder’den Meral Akşener’e ağır sözler
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Meral Akşener'e ağır sözler
Sel felaketi sonrası Bozkurt
Sel felaketi sonrası Bozkurt
CHP yandaşı Halk TV’de skandal yayın!
CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın!
Başkan Erdoğan Aliyev’le İstanbul’da görüştü
Başkan Erdoğan Aliyev'le İstanbul'da görüştü
Daha Fazla Video Göster