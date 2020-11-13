CHP'nin ekonomi gezisinden sıkılan Aykut Erdoğdu tekne turuna çıktı

Türkiye’yi gezmek üzere yola çıkan ‘CHP Ekonomi Otobüsü’nde garip bir durum yaşandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği 20 vekil arasında bulunan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geziden sıkılıp soluğu teknede aldı. Vekil, Mersin’de keyif yaptığı videoları sosyal medya hesabından yayınladı.