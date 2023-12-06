06 Aralık 2023, Çarşamba
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CHP'nin dinmeyen HEDEPKK aşkı! Yerel seçimler öncesi yanlayan yanlayana: HEDEP'siz başarılı olamayız
CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlerde ittifak şimdilik masadan kalkarken CHP'li isimlerin HEDEP'e yanlamaları devam ediyor. Özgür Özel Türkiye düşmanlarının elini öperken, HEDEP'i şeytanlaştırmayacağını ifade etti. Bu gelişmenin ardından HEDEP'ten görüşmeye hazırız mesajı gelirken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada HEDEP olmadan başarının olmayacağını ima etti. İşte detaylar...