CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? sorusu kamuoyunun merak ettiği konulardan birisi. A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan eski CHP'li Yılmaz Ateş, önemli ifadeler kullandı. Ateş, Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül mü olacak? sorusu üzerine, “CHP’nin adayı Abdullah Gül mü?” sorusuna yanıt veren Yılmaz Ateş, “Sayın Gül veya benzeri bir aday CHP’nin bugünkü yönetimi tarafından belki aday gösterilebilir ama CHP’lilerden ilgi göreceğini zannetmiyorum.” dedi.

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TAMAMEN DOSTLUK İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE OLAN BİR ZİYARET"

Deniz Baykal'a gerçekleştirdiği ziyaret hakkında konuşan Yılmaz Ateş, "Ben 10-15 günde bir Sayın Baykal'ı ziyaret ediyorum. Kendisinden feyiz alıyorum. Türkiye'yi nasıl görüyor? Deneyimleri var. Müthiş tahlilleri var. Türkiye'yi, Orta Doğu'yu ve dünyayı iyi takip ediyor. Sayın Kesici de zaman zaman ziyaret eder. Ama orada kesinlikle 'Cumhurbaşkanı adayıyım' demedi Sayın Kesici… Öyle bir talebi olmadı. Tamamen bir dostluk ilişkisi içerisinde olan bir ziyaret." ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH GÜL ADAY OLSA BİLE CHP'LİLERDEN İLGİ GÖRMEZ"

Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar hakkında konuşan Yılmaz Ateş, "Sayın Gül ile benim herhangi bir sorunum yok. CHP adayının kim olacağı konusunda karar vermek için önce 2014 ve 2018 adaylıklarının nasıl şekillendiğinin, düğüm noktalarını çözmemiz lazım ya da o kişinin açıklaması lazım. Sayın Gül bunu yalanlamadı.

O nedenle Sayın Gül veya benzeri bir aday CHP'nin bugünkü yönetimi tarafından belki aday gösterilebilir ama CHP'lilerden ilgi göreceğini zannetmiyorum." dedi.