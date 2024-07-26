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CHP’nin Cuma hutbesi açıklamasına tepki! Diyanet-Sen CHP Genel Merkezi önünde toplandı

CHP’nin Cuma hutbesi açıklamasına tepki! Diyanet-Sen CHP Genel Merkezi önünde toplandı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 26.07.2024 09:46
Diyanet-Sen ve Memur-Sen CHP Genel Merkezi önünde toplandı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan cümleleri sebebiyle protesto edildi. Protestolarda "Saçmalayan CHP haddini aşma" yazılı pankartlar açıldı.
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Saçmalayan CHP haddini aşma
"Saçmalayan CHP haddini aşma"
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