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CHP'nin belediyecilik rezaleti bitmek bilmiyor! AK Parti o yol için önerge vermişti... Sarıyer'de korku dolu anlar!

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Giriş: 05.08.2023 18:19
CHP'nin belediyecilik rezaleti günden güne yeni skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin vatandaşın güvenliğini ve refahını hiçe sayması olayı körükledi. Sarıyer'de inşaat alanının yanındaki yolda sabah saatlerinde çökme meydana geldi. İstinat duvarının bir bölümü inşaat alanına doğru çökmesi nedeniyle çevredeki binalarda büyük korku yaşandı. AK Partili meclis üyelerinin geçen yıl çökmenin yaşandığı yolla ilgili önerge vermesine rağmen, bu durumu yok sayan CHP’li Sarıyer Belediyesi çevre halkının büyük tepkisini çekti.
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