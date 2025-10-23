CHP’nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu! Tüm il kongrelerinin iptali istendi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP Kurultay Delegeleri, 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il seçimlerin iptalini talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, kurultay iradesinin "organize şekilde gasp edilmesinin" doğrudan kamu düzenine aykırı olduğu ve bu durumun "mutlak butlan" sebebi sayılması gerektiği vurgulandı. Mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi istendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN