23 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu! Tüm il kongrelerinin iptali istendi
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP Kurultay Delegeleri, 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il seçimlerin iptalini talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, kurultay iradesinin "organize şekilde gasp edilmesinin" doğrudan kamu düzenine aykırı olduğu ve bu durumun "mutlak butlan" sebebi sayılması gerektiği vurgulandı. Mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi istendi.