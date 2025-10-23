23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu! Tüm il kongrelerinin iptali istendi
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu! Tüm il kongrelerinin iptali istendi

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu! Tüm il kongrelerinin iptali istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2025 09:52
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP Kurultay Delegeleri, 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan il seçimlerin iptalini talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, kurultay iradesinin "organize şekilde gasp edilmesinin" doğrudan kamu düzenine aykırı olduğu ve bu durumun "mutlak butlan" sebebi sayılması gerektiği vurgulandı. Mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi istendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu! Tüm il kongrelerinin iptali istendi
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu!
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu!
Gazze’nin sesi A Haber katil İsrail’in hedefinde
Gazze’nin sesi A Haber katil İsrail’in hedefinde
288 milyonluk lüks araç operasyonu
288 milyonluk lüks araç operasyonu
Ev fiyatındaki fahiş artışa 150 bin TL ceza
Ev fiyatındaki fahiş artışa 150 bin TL ceza
Bir yanda 5 kişinin katili, diğer yanda ’korku evi’ işkencesi
Bir yanda 5 kişinin katili, diğer yanda 'korku evi' işkencesi
81 ili kapsayan yeni konut seferberliği!
81 ili kapsayan yeni konut seferberliği!
Gazze’nin sesi A Haber, İsrail’in hedefinde!
Gazze'nin sesi A Haber, İsrail'in hedefinde!
Erdoğan körfez turunun son ayağı Umman’da!
Erdoğan körfez turunun son ayağı Umman'da!
İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütlerine darbe!
İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütlerine darbe!
Soykırımcılar A Haber’i susturamaz!
Soykırımcılar A Haber'i susturamaz!
Başkan Erdoğan’ı Umman’ın girişinde jetler karşıladı
Başkan Erdoğan'ı Umman'ın girişinde jetler karşıladı
Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı El Said’e Togg hediyesi
Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı El Said’e Togg hediyesi
Daha Fazla Video Göster