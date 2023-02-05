05 Şubat 2023, Pazar
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CHP’li Yaşar Okuyan’dan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili bomba iddia: Elimde dosyası var Kılıçdaroğlu'na da verdim | Para ile anket yaptırıyor
Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı koalisyonda anlaşmazlıklar krize dönerken, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP’li Yaşar Okuyan’dan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar geldi.