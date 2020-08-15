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CHP'li Tunç Soyer'den AK Parti grubuna salondan çıkarma tehdidi: Bazılarına demokrasi bol geliyor

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Giriş: 15.08.2020 15:14
Güncelleme:15.08.2020 15:15
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin sorunlarının konuşulduğu Belediye Meclisi'nde demokrasiyi rafa kaldırdı. AK Partili meclis üyelerine “Susmazsanız tüm grubunuzu salondan çıkartırım.” diyen Soyer, “Bazılarına demokrasi bol geliyor.” ifadesini kullandı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in sorunlarının çözülmeye çalışıldığı Belediye Meclisi'nde AK Partili meclis üyelerine yönelik olarak, "Bakın sizi (meclisten) çıkartırım. Eğer susmazsanız grubunuzu da çıkartırım." dedi. Soyer'in bu sözlerine tepki gösteren AK Partili üyeler salonu terk etti.

"BAZILARINA DEMOKRASİ BOL GELİYOR"
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Tunç Soyer'in AK Partili meclis üyelerine hitaben "Bazılarına demokrasi bol geliyor." dediği görüldü.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: DEMOKRASİYİ MASKE OLARAK KULLANMAYIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan CHP'li Tunç Soyer'e tepki geldi.

Hamza Dağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Eleştiriyi kendinize hak göreceksiniz ama halkın çıkarlarını gözeterek sizi eleştirenleri tehdit edeceksiniz. Yaptığınız her yanlışla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Demokrasi kimseye bol gelmez. Yeter ki samimi olun, demokrasiyi maske olarak kullanmayın." ifadelerini kullandı.

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