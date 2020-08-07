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CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir skandal daha! Turgut Köyü’nde şok görüntü...

'in Seferihisar ilçesi ’nde içler acısı bir durum çekilen video ile gündeme bomba gibi düştü. AK Parti ’nın da konuya duyarlılık göstermesi ile ’li yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşın sağlığını hiçe sayan hizmet anlayışı bir kez daha gün yüzüne çıktı.

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Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir skandal daha! Turgut Köyü’nde şok görüntü...

Vatandaşa ve çevreye duyarsızlığı ile sosyal medyada sıkça gündem olan 'li Büyükşehir Belediyesi yine baltayı taşa vurdu.

AK Parti MKYK Üyesi, , Adalet Komisyonu Üyesi 'nın konuya duyarlılık göstermesi ile CHP'li yönetimindeki 'nin hizmet anlayışı bir kez daha deşifre oldu.

CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir skandal daha! Turgut Köyü’nde şok görüntü... CHP'Lİ TUNÇ SOYER YÖNETİMİNDEKİ İZMİR'DEN BİR SKANDAL DAHA!

HALKIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE!

Kaya, "Burası, Seferihisar Turgut Mahallesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin lavanta bahçesine 100 metre mesafedeyiz. Açıkta akan kanalizasyon halk sağlığını tehdit ediyor, tarım arazilerinin içine zehir boşalıyor." ifadeleriyle skandalı paylaştığı video ile gözler önüne serdi.

Atilla Kaya, "İşte 21. yüzyılda CHP'nin ve Tunç Soyer'in belediyecilik vizyonu!" sözleriyle CHP'nin yöneticilik bakış açısına sert sözlerle yüklendi.

DURUM BİLDİRİLDİ ANCAK YÖNETİM DUYARSIZ!

Videodaki görüntülerde; köyün tuvaletlerinden gelen pis suların doğayı ve insanı tehlikeye attığını gözler önüne seren vatandaş, olayın vahametini yetkililere bildirmelerine rağmen yöneticilerin duyarsız tavırlarına sitem etti.



İZMİR KÖRFEZİ'NE KANALİZASYON POMPALANIYOR

İzmir'deki bu korkutucu durum bununla da sınır değil. Öte yandan 5 milyona yakın İzmirlinin başı Körfez'deki kanalizasyon sorunuyla da büyük dertte!

A Haber'in daha önce de sık sık gündeme getirdiği İzmir Körfezi'ne de kanalizasyon pompalanıyor.

İzmir'deki kötü kokunun sebebi kanalizasyon vatandaşları isyan ettirmişti.

İzmir'de büyük skandal! Kanalizasyon denize böyle pompalanıyor İZMİR'DE BÜYÜK SKANDAL! KANALİZASYON DENİZE BÖYLE POMPALANIYOR

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