DURUM BİLDİRİLDİ ANCAK YÖNETİM DUYARSIZ!



Videodaki görüntülerde; köyün tuvaletlerinden gelen pis suların doğayı ve insanı tehlikeye attığını gözler önüne seren vatandaş, olayın vahametini yetkililere bildirmelerine rağmen yöneticilerin duyarsız tavırlarına sitem etti.







İZMİR KÖRFEZİ'NE KANALİZASYON POMPALANIYOR



İzmir'deki bu korkutucu durum bununla da sınır değil. Öte yandan 5 milyona yakın İzmirlinin başı Körfez'deki kanalizasyon sorunuyla da büyük dertte!

A Haber'in daha önce de sık sık gündeme getirdiği İzmir Körfezi'ne de kanalizasyon pompalanıyor.

İzmir'deki kötü kokunun sebebi kanalizasyon vatandaşları isyan ettirmişti.