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28.10.2019

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, kendini protokolün önüne atıp poz verdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul Taksim'de yapılan törene CHP'li Sezgin Tanrıkulu da katıldı. Sezgin Tanrıkulu'nun kendisini CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Ali Yerlikaya ve 1. Ordu Komutanı Musa Avsever'in bulunduğu protokole atarak poz vermeye çalıştı.

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