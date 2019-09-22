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22.09.2019
CHP'li Mustafa Balbay'ın "Devlet Bahçeli’yi kim yönetiyor?" sorusuna MHP’den çok sert yanıt | Video
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhuriyet'teki köşesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'a çok sert sözlerle yüklendi. Balbay'ın sözlerini ''edepsizlik'' olarak nitelendiren yalçın, CHP yandaşı basının algı operasyonlarının işe yaramayacağını, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini vurguladı.
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