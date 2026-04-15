CHP'li meclis üyesinin kovulduğu restorana silahlı saldırı

Beylikdüzü'nde CHP'li Muğla Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın darp edilerek kovulduğu restoran, sabah saatlerinde kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.