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CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi! İşçilerin maaşlarını 7 taksitle ödüyor

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 09:40
CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi işçilerin maaşını takside bağladı. Aylık maaşlar 7 taksitle ödeniyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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