CHP’li İl Başkanı Talat Yalaz’dan tepki çeken açıklama! Sokak köpekleri için “Gezi” tipi direniş çağrısı

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın başıboş köpeklerle ilgili düzenlemeye karşı sarf ettiği sözler tepki çekti. Gezi olaylarını örnek gösteren Yalaz, "eğer bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar" tehdidinde bulundu. Yalaz hakkında soruşturma başlatıldı.

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