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CHP’li İBB’den şehitlere büyük saygısızlık! 15 Temmuz Şehitler Köşesi yeni yıl panosuna çevrildi

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Giriş: 31.12.2020 21:33
Güncelleme:31.12.2020 21:44
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenibosna yerleşkesinde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 15 Temmuz şehitleri köşesi oluşturulmuştu. İBB yönetimi ise bu panoyu kaldırdı yeni yıl kutlama panosuna çevirdi. Işıklarla ve balonlarla süslenen duvara İBB'nin faaliyetlerinin görüntüsü yansıtıldı. İşte o skandal görüntü...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait binada, "Bu vatan kahraman şehitlerine minnettardır. Unutmayacağız" yazısının ve şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı bir köşe oluşturulmuştu.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Yenibosna yerleşkesi içindeki, 15 Temmuz Şehitleri Köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrildi.

15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları duvardan kaldırıldı, aynı yere ışıklarla ve balonlarla süslenen bir köşe oluşturuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerine ilişkin görüntüler de duvara yansıtıldı.

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