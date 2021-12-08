CHP'li İBB'deki yolsuzluk iddiası büyük skandalları ortaya çıkardı! Tecavüz, şantaj... .

Son dakika haberleri... CHP'li İBB'deki ihalelerin araştırılmasıyla birçok yeni skandal ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen ve parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, “(Özgür Karabat) 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum' demişti. Peki, bahsi geçen büyük ihaleler İETT'den alınan ihaleler mi? İşte İBB'deki kirli ağı ortaya çıkaran haberin tüm detayları... .