15 Aralık 2021, Çarşamba
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CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! Kentsel dönüşümde icraat sıfır!
Son dakika haberleri... CHP'li İBB bir kez daha sınıfta kaldı. İstanbul Deprem Raporu'na göre CHP'li İBB, deprem ve kentsel dönüşüm çalışmalarında hiçbir icraata imza atmadı. CHP'li İBB'nin reklam için ayırdığı bütçe miktarı da büyük tepki çekti.