CHP'li Gürsel Tekin isyan bayrağını çekti! Parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya önünde partili başkanlara "Falan milletvekili aradı onun akrabasıymış hiç dinlemeyeceksiniz, kapının önüne koyacaksınız" diye seslense de parti içinde akraba kadrolaşması sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti içindeki eş dost, akraba kadrolaşmasını itiraf etti. "Partiniz için bir eleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, "Atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri beni rahatsız ediyor" dedi.

"GÜRSEL TEKİN'DEN İTİRAF"

"Partiniz için bir özeleştiride bulunmak ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Tekin, CHP içindeki eş dost atamalarını şu sözlerle itiraf etti:

"Uzun süredir partinin içinde olan biri olarak son dönemlerdeki atama şekilleri, yakınlar akrabalar ilişkileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin fıtratında olan bir durum değildir. CHP'nin 68 yıl iktidar olmayıp hayatta kalmasının temel nedeni kuralları ve gelenekleridir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelenekler ve kurallar konusunda az da olsa bir aşınma göstermesi beni rahatsız ediyor."