15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li gazeteci Can Ataklı'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'ndan kazık yiyeceğini düşünmedi?

CHP'li gazeteci Can Ataklı'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'ndan kazık yiyeceğini düşünmedi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2022 16:13
CHP'li gazeteci Can Ataklı, İmamoğlu ve Akşener tarafından dün Saraçhane'de yapılan siyasi şovun, Kılıçdaroğlu'na verilen bir mesaj olduğunu söyledi. Mahkeme kararı gereği, İmamoğlu'nun 1 sene boyunca herhangi yasakla karşı karşıya olmadığı gerçeğine rağmen "mağdurum" silahına sarılmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen deneyimli gazeteci "Bunu yaptılar müthiş operasyon… Ooo tamam İmamoğlu çok güzel. Ne mağduru kardeşim." ifadelerini kullandı. Ataklı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun anket şirketleri tarafından Kılıçdaroğlu'ba operasyon çekildiğini iddia etti. Muhalif siyasilerin "İmamoğlu mağdur oldu" algısını bilerek yarattığını gözler önüne seren gazeteci Ataklı önemli bir uyarıda bulundu.
Türkiye’de gaz merkezi mesajı
"Türkiye'de gaz merkezi" mesajı
CHP’li gazeteci Can Ataklı’dan çarpıcı sözler
CHP'li gazeteci Can Ataklı'dan çarpıcı sözler
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber’e konuştu
KKTC Cumhurbaşkanı A Haber'e konuştu
Memur ve emekliler dikkat! Zam için rakam verdi
Memur ve emekliler dikkat! Zam için rakam verdi
BM Türkiye’nin sunduğu ’sıfır atık’ kararını kabul etti
BM Türkiye'nin sunduğu 'sıfır atık' kararını kabul etti
Hazinedar’ın yakalanma anı kamerada!
Hazinedar’ın yakalanma anı kamerada!
İmamoğlu’na hapis cezası! Flaş açıklama
İmamoğlu’na hapis cezası! Flaş açıklama
Türkmenistan’da el sanatları sergisini gezdi!
Türkmenistan’da el sanatları sergisini gezdi!
Elektronik vaka sistemi!
Elektronik vaka sistemi!
Pençe-Kilit’te 1 asker şehit
Pençe-Kilit'te 1 asker şehit
Çocuğa istismar davasında tutuklama
Çocuğa istismar davasında tutuklama
Bayrağı gençlere teslim edeceğiz
"Bayrağı gençlere teslim edeceğiz"
Daha Fazla Video Göster