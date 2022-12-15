CHP'li gazeteci Can Ataklı'dan çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu İmamoğlu'ndan kazık yiyeceğini düşünmedi?

CHP'li gazeteci Can Ataklı, İmamoğlu ve Akşener tarafından dün Saraçhane'de yapılan siyasi şovun, Kılıçdaroğlu'na verilen bir mesaj olduğunu söyledi. Mahkeme kararı gereği, İmamoğlu'nun 1 sene boyunca herhangi yasakla karşı karşıya olmadığı gerçeğine rağmen "mağdurum" silahına sarılmasının büyük bir hata olduğunu söyleyen deneyimli gazeteci "Bunu yaptılar müthiş operasyon… Ooo tamam İmamoğlu çok güzel. Ne mağduru kardeşim." ifadelerini kullandı. Ataklı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun anket şirketleri tarafından Kılıçdaroğlu'ba operasyon çekildiğini iddia etti. Muhalif siyasilerin "İmamoğlu mağdur oldu" algısını bilerek yarattığını gözler önüne seren gazeteci Ataklı önemli bir uyarıda bulundu.