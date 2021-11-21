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CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'i terletecek sözler: HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz

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Giriş: 21.11.2021 18:32
Son dakika haberleri... PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapan CHP öyle bir raddeye geldi ki söz konusu ittifakı dillendirmekten herhangi bir beis duymuyor. Söz konusu çıkarıma destek veren bir açıklama da CHP'li İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan geldi. Altay, ''HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın HDP ile yaptıkları ittifakı, tabanından gelecek tepkiler sebebiyle gizlemeye çalışan Meral Akşener'i zora sokacağı kaçınılmaz bir gerçek olarak görünüyor. İşte detaylar... .
CHP’li Engin Altay’dan Meral Akşener’i terletecek sözler: HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz
CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'i terletecek sözler: HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz
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