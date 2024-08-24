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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 00:27
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, kendisinden iş isteyen engelli vatandaşı hırpalayarak yanından uzaklaştırdı. Gazetecilere açıklama yapan Sümer, ağlayarak, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu." dedi.
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İmamoğlu’nun korumaları engelli bir vatandaşı hırpaladı!
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