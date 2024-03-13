13 Mart 2024, Çarşamba
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CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan para kule itirafı: Usul açışından doğru değil!
Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşuyor. CHP skandal bir çıkışla "İl binası aldık" açıklaması yaparken, görüntülerdeki 15 milyon TL'nin nereye aktarıldığı belirsizliğini koruyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu, açılamasında Fatih Keleş'i savunurken, deste deste euroların sayıldığı görüntülere ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcılığın devreye girdiğini duyurmuştu. HP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı açıklamada "kayıt dışı para" itirafında bulundu. CHP’deki para sayma görüntülerinde yer alan CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı. Gündemdeki kara para kulesi operasyonunda tüm okların hedef olarak gösterdiği CHP’li Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında usulsüzlüğü akmaya çalışarak itirafta bulundu. İmamoğlu, “Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.