CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan HDP ile ittifak itirafı: "Seçimlerde iş birliği yapmak isteriz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'yi öve öve bitiremedi. HDP işe iş birliği yapmakta bir beis görmediğini söyleyen Kuşoğlu, "HDP ile ilgili olarak da bazı girişimler muhakkak ki yapılacaktır. Geçenler de Sayın Akşener de Diyarbakır'a gitti. Çok da güzel, olumlu açıklamaları oldu." diye konuştu. Bir başka CHP'li Aytuğ Atıcı da geçtiğimiz günlerde HDP'nin CHP içinden çıkan bir parti olduğunu iddia edip, "HDP olmazsa kazanamayız" itirafında buluşmuştu.