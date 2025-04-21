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CHP'li Bozbey’de usulsüz "tek imza" davası! 2 bine yakın belgeye mevzuata aykırı şekilde onay
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 2012-2016 arasında Nilüfer Belediye Başkanıyken, imar mevzuatına aykırı şekilde attığı bin 965 imza nedeniyle sanık olarak hakim karşısına çıkıyor. Müfettiş raporlarında yer alan yapılan usulsüzlükler neler? A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları aktardı.