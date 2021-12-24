24 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li belediyelerde bıçak kemiğe dayandı! İşçiler ilçe başkanlığını işgal etti: Kimse bizim sabrımızla oynamasın

CHP'li belediyelerde bıçak kemiğe dayandı! İşçiler ilçe başkanlığını işgal etti: Kimse bizim sabrımızla oynamasın

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.12.2021 11:35
Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidara geldiğimizde 5.500 TL maaş vereceğiz" vaatleri diğer yanda CHP'li belediyelerde greve giden işçiler... 'Bıçak kemiğe dayandı' diyen CHP'li Bakırköy Belediyesi çalışanları grevlerine devam ediyor. CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nı işgal eden işçiler, "Kimse bizim sabrımızla oynamasın" açıklamasında bulundu.
150 bin doz TURKOVAC Ankara’da
150 bin doz TURKOVAC Ankara'da
CHP’li belediyelerde bıçak kemiğe dayandı!
CHP'li belediyelerde bıçak kemiğe dayandı!
Medeni Fransa’nın vicdansızlığı!
Medeni Fransa'nın vicdansızlığı!
Etiket fiyatlkarı nasıl düşürülecek?
Etiket fiyatlkarı nasıl düşürülecek?
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara’ya
Yerli aşının ilk sevkiyatı Ankara'ya
Plan çöktü! Mesele neydi?
Plan çöktü! Mesele neydi?
TURKOVAC, Sinovac’tan daha etkili
TURKOVAC, Sinovac'tan daha etkili
Tanrıkulu KHK’lılar için hazırlıklar tamam dedi!
Tanrıkulu KHK'lılar için "hazırlıklar tamam" dedi!
Kaçakçı teknesinden 51 FETÖ’cü çıktı!
Kaçakçı teknesinden 51 FETÖ’cü çıktı!
Kanlı Noel’de neler yaşandı?
Kanlı Noel’de neler yaşandı?
27 ilde ’TIRPAN’ operasyonu
27 ilde 'TIRPAN' operasyonu
Muhalefetin aşı sessizliği!
Muhalefetin aşı sessizliği!
Daha Fazla Video Göster