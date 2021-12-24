CHP'li belediyelerde bıçak kemiğe dayandı! İşçiler ilçe başkanlığını işgal etti: Kimse bizim sabrımızla oynamasın

Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidara geldiğimizde 5.500 TL maaş vereceğiz" vaatleri diğer yanda CHP'li belediyelerde greve giden işçiler... 'Bıçak kemiğe dayandı' diyen CHP'li Bakırköy Belediyesi çalışanları grevlerine devam ediyor. CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nı işgal eden işçiler, "Kimse bizim sabrımızla oynamasın" açıklamasında bulundu.