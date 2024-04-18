CHP'li belediyelerde akrabalar atandı! A Haber'de değerlendirdi: Belediyelerde iş yapmak yerine trol orduları besliyorlar

CHP'li belediyelerde akraba atamaları tartışma konusu oldu. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pazarcı, "Bir takım duyumlar var bende bazı belediyelerde ki Ankara’da da pek çok belediye dahil olmak üzere son 1 yıl içinde işe giren insanları işten çıkaracağız şeklinde söylemler başladı. Önümüzdeki günlerde işten çıkarmalar da başlayacak. Son 1 yıl içinde işten çıkarırsanız tazminat hakları yok yani onları kapının önüne koymak gibi bir çalışmanın içindeler." dedi.

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