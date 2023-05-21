CHP’li belediyeden vicdansız olay! Depremzedeleri aşağıladılar: Siz hayatınızda bunu mu gördünüz

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeleri sokağa atmasının yankıları sürüyor. 14 Mayıs seçimlerinde milli iradenin karşısında istediği sonuçları alamayan CHP, deprem bölgesinde istediği oy sonuçlarını alamamasının acısını çıkartıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaşadıkları skandal olayı anlatan depremzedeler, CHP’li belediye çalışanlarının hakaret içeren sözlerine maruz kaldıklarını söylediler. Kendilerine, “Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?” dediklerini ifade ettiler.