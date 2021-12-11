11 Aralık 2021, Cumartesi
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CHP’li belediye yolu sattı! Yol uzadı mahalle halkı mağdur oldu
Adana Seyhan belediyesi, 800 haneli mahallenin bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı. Durum böyle olunca da mahalleye ulaşım 4 kilometre uzadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Seyhan Belediye Meclis Üyesi Şehmus Uçar değerlendirdi.