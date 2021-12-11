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CHP’li belediye yolu sattı! Yol uzadı mahalle halkı mağdur oldu

A Haber
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Giriş: 11.12.2021 10:38
Güncelleme:11.12.2021 10:43
Adana Seyhan belediyesi, 800 haneli mahallenin bağlantı yolunu özel bir şirkete sattı. Durum böyle olunca da mahalleye ulaşım 4 kilometre uzadı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Seyhan Belediye Meclis Üyesi Şehmus Uçar değerlendirdi.
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