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16.02.2020

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan canlı yayında skandal sözler! |Video

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu skandallarına bir yenisini daha ekledi. CHP'nin yayın organı Halk TV canlı yayınına katılan Erdoğdu, skandal ifadelerde bulundu. Gezi iddianamesi üzerinden provokasyona soyunan Erdoğdu, vandalizmi eleştirmek yerine polisi hedef aldı.Gezi eylemlerini barışçıl bir eylem olarak nitelendirerek sokakların altını üstüne getiren provokatörleri masum göstermeye çalıştı. CHP'li Erdoğdu, "polise taşla direnebilirsiniz" dedi. Belediye otobüslerini yakan, iş yerlerini yağmalayan, kamu araçlarına molotof kokteylleriyle saldıran eylemcileri savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da gezi eylemlerine sahip çıkmış, grup kürsüsünden eylemcilere destek vermişti.
İşte CHPli Aykut Erdoğdunun planlı skandalları | Video İŞTE CHP'Lİ AYKUT ERDOĞDU'NUN PLANLI SKANDALLARI | VİDEO
CHPli Aykut Erdoğdudan çirkin sözler: Allahın oğlu gelse... CHP'Lİ AYKUT ERDOĞDU'DAN ÇİRKİN SÖZLER: "ALLAH'IN OĞLU GELSE..."
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