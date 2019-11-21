21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Sabah Gazetesi Mahmut Övür yazdı: CHP’li Aykut Erdoğdu’nun “Kaçak” villası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
CHP’Lİ ERDOĞDU’NUN “KAÇAK” VİLLASI!

Ekranlarda kaçak yapılara karşı mangalda kül bırakmayan Genel Başkan Yardımcısı 'nun, 'nin sitesinde satın aldığı villa üzerinde kaçak yollarla yaptırdığı tadilat ile ilgili skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. yazarı de bu konuda bir yazı kaleme aldı ve "Halk, CHP'ye yerel yönetimlerde bir şans verdi ama CHP'yi yönetenlerin bu şansı kötü kullanacağının işaretleri de erken gelmeye başladı. CHP'lilerden aldığım bilgiye göre, Erdoğdu, bir süre önce Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinden bir villa satın aldı. Sezon biter bitmez de tadilata başladı. Ancak yapılanlar tadilat sınırlarını aşıp, villa "malikane"ye dönünce site yönetimi ayağa kalktı." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan satır başları:

"SÖYLENEN SÖZLERİN HİÇBİRİ TUTULMADI"

Halk, 'ye yerel yönetimlerde bir şans verdi ama CHP'yi yönetenlerin bu şansı kötü kullanacağının işaretleri de erken gelmeye başladı. öncesi söylenen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Belediyelerde binlerce işçi kapının önüne kondu, kütüphaneciler mezarlıklar müdürlüğüne sürüldü, belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerinden çifte maaş alanlar ise sınırsız sayıda.

Bu tablo ortada dururken CHP'li siyasi aktörler, pervasızca 'nin küresel hamlelerini, ekonomik itibarını hiçe sayan saldırılara ve yalanlarına devam ediyor.

"YOLSUZLUK VE KAÇAK YAPILAŞMA KONULARINDA MANGALDA KÜL BIRAKMIYOR"

Bu konuda işin başını CHP Genel Başkanı çekse de, yardımcıları da onu aratmıyor. Onların başında da CHP Genel Başkan Yardımcısı geliyor.

O bir siyasetçiden çok "maraza çıkarma" ve "iftira atma" konusunda uzman biri... Çıktığı programlarda masa kıran, bağıran, çağıran, yolsuzluk ve kaçak yapılaşma konularında mangalda kül bırakmayan "solcu" bir siyasi aktör. Şimdi gelin bu "solcu" genel başkan yardımcısının 'de yaptıklarına biraz yakından bakalım.

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN