Sabah Gazetesi Mahmut Övür yazdı: CHP’li Aykut Erdoğdu’nun “Kaçak” villası

Ekranlarda kaçak yapılara karşı mangalda kül bırakmayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun, İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinde satın aldığı villa üzerinde kaçak yollarla yaptırdığı tadilat ile ilgili skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de bu konuda bir yazı kaleme aldı ve "Halk, CHP'ye yerel yönetimlerde bir şans verdi ama CHP'yi yönetenlerin bu şansı kötü kullanacağının işaretleri de erken gelmeye başladı. CHP'lilerden aldığım bilgiye göre, Erdoğdu, bir süre önce İzmir Çeşme'nin Ildır Günkent sitesinden bir villa satın aldı. Sezon biter bitmez de tadilata başladı. Ancak yapılanlar tadilat sınırlarını aşıp, villa "malikane"ye dönünce site yönetimi ayağa kalktı." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün yazısından öne çıkan satır başları:

"SÖYLENEN SÖZLERİN HİÇBİRİ TUTULMADI"

Halk, CHP'ye yerel yönetimlerde bir şans verdi ama CHP'yi yönetenlerin bu şansı kötü kullanacağının işaretleri de erken gelmeye başladı. Seçim öncesi söylenen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Belediyelerde binlerce işçi kapının önüne kondu, kütüphaneciler mezarlıklar müdürlüğüne sürüldü, belediye şirketlerinin yönetim kurulu üyeliklerinden çifte maaş alanlar ise sınırsız sayıda.

Bu tablo ortada dururken CHP'li siyasi aktörler, pervasızca Türkiye'nin küresel hamlelerini, ekonomik itibarını hiçe sayan saldırılara ve yalanlarına devam ediyor.

"YOLSUZLUK VE KAÇAK YAPILAŞMA KONULARINDA MANGALDA KÜL BIRAKMIYOR"

Bu konuda işin başını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çekse de, yardımcıları da onu aratmıyor. Onların başında da CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu geliyor.

O bir siyasetçiden çok "maraza çıkarma" ve "iftira atma" konusunda uzman biri... Çıktığı programlarda masa kıran, bağıran, çağıran, yolsuzluk ve kaçak yapılaşma konularında mangalda kül bırakmayan "solcu" bir siyasi aktör. Şimdi gelin bu "solcu" genel başkan yardımcısının İzmir Çeşme'de yaptıklarına biraz yakından bakalım.

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