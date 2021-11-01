01 Kasım 2021, Pazartesi
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CHP'li Atakum Belediyesinde büyük skandal
CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Deveci koronavirüs nedeniyle maddi anlamda zorluk yaşayan ailelere büyük marketlerden son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin destek amacıyla verildiğini bizzat ifade etti. Deveci “Büyük marketlerin son kullanma tarihi bitmiş olan yiyeceklerini ve diğer ev ihtiyaçlarını gidip alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz" dedi.