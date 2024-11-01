CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanması: Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da yapılan Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili olarak "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz." dedi.

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