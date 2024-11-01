01 Kasım 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanması: Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanması: Bakan Yerlikaya: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2024 13:26
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da yapılan Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili olarak "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adım adım TUSAŞ saldırısı!
Adım adım TUSAŞ saldırısı!
Şehrin emini terör yandaşı olamaz
"Şehrin emini terör yandaşı olamaz"
Medya hızlı ve doğru bilgilendirilmeli
"Medya hızlı ve doğru bilgilendirilmeli"
FETÖ’nün damat çarkı!
FETÖ'nün damat çarkı!
Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezine çıkıyor!
Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezine çıkıyor!
CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçeleri!
CHP’li Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçeleri!
MİT istihbarat belgelerini paylaştı!
MİT istihbarat belgelerini paylaştı!
Ankara’da 20 dolaşan teröristlerden telefon çıkmadı
Ankara’da 20 dolaşan teröristlerden telefon çıkmadı
BRICS’in gözü Türk silahlarında!
BRICS’in gözü Türk silahlarında!
11 ilde Gürz-25 operasyonu!
11 ilde Gürz-25 operasyonu!
İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
Bu makineyi kullananlar dikkat!
Bu makineyi kullananlar dikkat!
Daha Fazla Video Göster