CHP'den istifa eden Haşim Teoman Sancar'ın şantaj videosu ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın 4 dakikalık videosunun ortaya çıktığı ve bu görüntülerle vekile şantaj yapıldığı ortaya çıktı. Bu durum sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Sancar'ın istifasını istediğini iddia edildi. CHP'den istifa eden vekile görüntüleri nedeniyle 1 milyon dolar istendiğini iddia edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Alayont canlı yayında aktardı.