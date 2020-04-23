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CHP’den çirkin algı operasyonu! Başkan Erdoğan'ı, parlamentoya karşı gibi göstermeye çalıştılar

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23.04.2020
CHP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın parlementer sistem ile ilgili söylediği sözleri sosyal medyadan paylaşıp sanki parlamentoya karşıymış gibi algı oluşturmaya çalıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından paylaşılan algı videosu tepki çekti.

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