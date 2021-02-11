12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'den Boğaziçi kışkırtmasına tam destek! Gökçe Gökçen kendiyle çelişti

CHP'den Boğaziçi kışkırtmasına tam destek! Gökçe Gökçen kendiyle çelişti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2021 09:26
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi olaylarına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek" demişti. ancak bu açıklamayı unutmuş olacak ki, "ben Boğaziçi eylemlerini Gezi'ye benzetmedim" diyerek kendini yalanladı. Gökçen, Bogaziçi provokasyonunu övdü, terör yandaşlarının taleplerini sıraladı. İşte o skandal açıklamalar...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 5 Ocak'ta söylediği sözlerini böyle yalanladı.CHP'li Gökçe, Gezi parkı provokasyonu içinse barışçıl gösteriler ifadesini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP'den destek s��rüyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP MYK toplantısında Boğaziçi Üniversitesi eylemleri hakkında "bu çocuklara sahip çıkın" diyerek kurmaylarına talimat verdi.

CHP gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan eylemler vardı. Katil polis sloganlarının atıldığı eyleme övgüler dizdi. Ardından terör yandaşlarının taleplerini kürsüden tek tek sıraladı.

Boğaziçi eylemlerine Gezi benzetmesi! CHPli Gökçen Gökçe: Gezideki gibi artarak sürecek BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNE "GEZİ" BENZETMESİ! CHP'Lİ GÖKÇEN GÖKÇE: GEZİ'DEKİ GİBİ ARTARAK SÜRECEK

Son dakika: Boğaziçi provokasyonunda yine baltayı taşa vurdular! Polis denilen kişi figüran çıktı SON DAKİKA: BOĞAZİÇİ PROVOKASYONUNDA YİNE BALTAYI TAŞA VURDULAR! 'POLİS' DENİLEN KİŞİ FİGÜRAN ÇIKTI
Mecliste Boğaziçi tartışması! Tansiyon yükseldi Kılıçdaroğlu istifaya davet edildi MECLİS'TE ''BOĞAZİÇİ'' TARTIŞMASI! TANSİYON YÜKSELDİ KILIÇDAROĞLU İSTİFAYA DAVET EDİLDİ
Boğaziçi eylemlerinde Kabe’ye saygısızlık yaparak gündeme gelen LGBT’yi CHP’li belediyeler finanse ediyor BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNDE KABE'YE SAYGISIZLIK YAPARAK GÜNDEME GELEN LGBT'Yİ CHP'Lİ BELEDİYELER FİNANSE EDİYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
Sosyal medya teröre zemin mi hazırlıyor?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
CHP'de muhalifler nasıl susturuldu?
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
İlk kez duyurdu! Flaş “Yazıcıoğlu” açıklaması
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da...
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Bakan Koca'dan aşı duyurusu
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
Canlı yayında duyurdu: Yakında yeni operasyonlar başlayacak
1987 kışı mı geliyor?
1987 kışı mı geliyor?
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Birbirlerine girdiler! FETÖ paramparça...
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
Başkan Erdoğan ve Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdı
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
7 bin CHP’li İnce'nin partisine...
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Başkan Erdoğan hafta sonu Karadeniz’de!
Berberoğlu yeniden milletvekili
Berberoğlu yeniden milletvekili
Daha Fazla Video Göster