CHP'den Boğaziçi kışkırtmasına tam destek! Gökçe Gökçen kendiyle çelişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi olaylarına atıfta bulunarak "Boğaziçi'nde gördüğümüz şey artarak sürecek" demişti. ancak bu açıklamayı unutmuş olacak ki, "ben Boğaziçi eylemlerini Gezi'ye benzetmedim" diyerek kendini yalanladı. Gökçen, Bogaziçi provokasyonunu övdü, terör yandaşlarının taleplerini sıraladı. İşte o skandal açıklamalar...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 5 Ocak'ta söylediği sözlerini böyle yalanladı.CHP'li Gökçe, Gezi parkı provokasyonu içinse barışçıl gösteriler ifadesini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan ve terör örgütlerinin propagandasının yapıldığı gösterilere dönüşen eylemlere CHP'den destek s��rüyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu CHP MYK toplantısında Boğaziçi Üniversitesi eylemleri hakkında "bu çocuklara sahip çıkın" diyerek kurmaylarına talimat verdi.

CHP gençlik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan eylemler vardı. Katil polis sloganlarının atıldığı eyleme övgüler dizdi. Ardından terör yandaşlarının taleplerini kürsüden tek tek sıraladı.