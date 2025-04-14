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CHP’den AK Parti’nin İBB’nin yolsuzluk iddialarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifine ret

CHP'den AK Parti'nin İBB'nin yolsuzluk iddialarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifine ret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.04.2025 21:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) gündeme gelen usulsüzlük iddialarının araştırılması amacıyla, AK Parti Grubu tarafından Meclis’e bir Araştırma Komisyonu kurulması teklifi sunuldu ancak CHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir duruma tepki göstererek "Bugün İstanbul’da halkın parasıyla kurulan düzenin üstü örtülmek isteniyor." dedi.
CHP’den AK Parti’nin İBB’nin yolsuzluk iddialarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması teklifine ret
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