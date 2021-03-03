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CHP'deki şantaj istifasında gözaltılar! Teoman Sancar'ın istifasına neden olan şantajla ilgili 3 kişi...

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 09:13
Güncelleme:03.03.2021 09:24
CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın ani istifası, ''Muharrem İnce'nin partisine katılacak'' söylentilerine yol açmıştı. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Teoman Sancar'la ilgili 4 dakikalık uygunsuz görüntülerin olduğu kaseti gördükten sonra CHP'li vekili istifaya zorladığı iddia edildi. Taciz ve tecavüzlerle çalkalanan CHP'de Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın istifasına neden olan şantajla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı.

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın ani istifası, ''Muharrem İnce'nin partisine katılacak'' söylentilerine yol açmıştı. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Teoman Sancar'la ilgili 4 dakikalık uygunsuz görüntülerin olduğu kaseti gördükten sonra CHP'li vekili istifaya zorladığı iddia edildi. Taciz ve tecavüzlerle çalkalanan CHP'de Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın istifasına neden olan şantajla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı.

Teoman Sancar şantajın detaylarını anlattı! TEOMAN SANCAR ŞANTAJIN DETAYLARINI ANLATTI!
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