CHP'deki şantaj istifasında gözaltılar! Teoman Sancar'ın istifasına neden olan şantajla ilgili 3 kişi...

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın ani istifası, ''Muharrem İnce'nin partisine katılacak'' söylentilerine yol açmıştı. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Teoman Sancar'la ilgili 4 dakikalık uygunsuz görüntülerin olduğu kaseti gördükten sonra CHP'li vekili istifaya zorladığı iddia edildi. Taciz ve tecavüzlerle çalkalanan CHP'de Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın istifasına neden olan şantajla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı.

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın ani istifası, ''Muharrem İnce'nin partisine katılacak'' söylentilerine yol açmıştı. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Teoman Sancar'la ilgili 4 dakikalık uygunsuz görüntülerin olduğu kaseti gördükten sonra CHP'li vekili istifaya zorladığı iddia edildi. Taciz ve tecavüzlerle çalkalanan CHP'de Denizli milletvekili Teoman Sancar'ın istifasına neden olan şantajla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İbrahim Alayont aktardı.